Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2: i segreti che potreste non conoscere

Stasera torna su Italia 1 Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2, capitolo finale della saga cinematografica tratta dai romanzi bestseller di JK Rowling prodotta da Warner Bros. e con protagonista Daniel Radcliffe.

Dopo le sette curiosità su I Doni della Morte Parte 1, non potevano mancare quelle relative all'ultimo film della saga, dietro la cui produzione si celano alcune chicche che solo i veri fan della serie conoscono ... o forse no?

Come al solito li trovate qui sotto, e dopo averli letti correte a commentarli nella sezione dei commenti:

Secondo quanto dichiarato da Tom Felton, Voldemort che abbraccia goffamente Draco non era una scena scritta in sceneggiatura , ma un'improvvisazione orchestrata da Ralph Fiennes senza che il giovane collega ne sapesse nulla. La reazione di Felton è genuina.

In ogni scena in cui Voldemort e Bellatrix Lestrange ( Helena Bonham Carter ) apparivano insieme, lei si muove sempre in modo da stare alla destra di lui , questo perché per tradizione quella destra è una posizione che esprime la fedeltà di seguace nei confronti del suo padrone.

Quando Harry entra nella Stanza delle Necessità, nell'angolo in basso a sinistra si può intravedere il cavaliere che Ron cavalca in Harry Potter e la Pietra filosofale (2001).

Alla fine delle riprese, contando tutti e otto i film, si stima che la cicatrice a forma di saetta fu applicata dalle squadre di truccatori circa 5.800 . Daniel Radcliffe ha dovuto sopportare il processo soltanto 2.000 volte, dato che il resto venne applicato agli stunt e alle controfigure.

La maggior parte degli eventi del film accade in un solo giorno.

E' l'unico film della saga in cui Hermione riesce a controllare una scopa.

Secondo quanto riferito da J.K. Rowling, la battaglia di Hogwarts fu combattuta il 2 maggio 1998 : Victoire Weasley (la figlia maggiore di Bill e Fleur), che si vede nell'epilogo, ha la stessa data di nascita, e il suo nome francese significa "vittoria".

Nonostante sia l'ultimo, si tratta del film più breve della saga di Harry Potter: solo due ore e dieci minuti.

