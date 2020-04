Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2: le principali differenze tra libro e film

Laddove il primo capitolo del gran finale risultava tutto sommato uno dei film più fedeli ai libri (nonostante qualche lacuna comunque abbastanza importante), Harry Potter e i Doni della Morte - parte 2 decide di prendersi qualche libertà in più rispetto al libro da cui è tratto: vediamo quali sono le più importanti.

Cercando di andare in ordine cronologico, la prima assenza che troviamo è quella della scena relativo all'arrivo di Remus Lupin a Villa Conchiglia: l'ex-prof di Difesa contro le Arti Oscure annuncia a Harry, Ron e Hermione che Tonks ha dato luce al loro primogenito, e sarebbe loro desiderio che Harry gli facesse da padrino. Una differenza che avrà delle ripercussioni sulla parte finale del film, togliendo un filo di drammaticità alla morte di Remus e Ninfadora.

Proprio dopo il ritorno dei nostri a Hogwarts, però, troviamo le differenze più importanti con il libro di J. K. Rowling. La prima (ma è una cosa che, in effetti, può essere notata in tutta la saga) sta nell'utilizzo del Mantello dell'Invisibilità: strumento fondamentale di cui l'Harry dei libri si serve spesso e volentieri, qui viene spesso messo da parte immaginiamo per velocizzare alcune scene (muoversi al di sotto del Mantello rallenterà sicuramente non poco i movimenti dei personaggi) ma rendendo forse meno realistico il fatto che Harry non venga scoperto dai Mangiamorte.

A proposito di venir scoperti: la sequenza durante la quale Harry rivela la sua presenza a Piton nella Sala Grande è sicuramente di grande impatto ma differisce parecchio da ciò che accade nel libro, dove vediamo Harry nascondersi finché non vede Amycus Carrow sputare in faccia alla professoressa McGranitt. Soltanto in quel momento un Harry accecato dalla furia esce allo scoperto lanciando addirittura una Maledizione Cruciatus al Mangiamorte, suscitando lo stupore della stessa prof. McGranitt.

Tornando al Mantello, Harry se ne serve anche durante una delle scene più intense e dolorose del libro e del film: quella dell'addio a Ron e Hermione prima di dirigersi nella Foresta Proibita per incontrare Voldemort. Mentre nel film si è scelto di prediligere il pathos, dando a Harry modo di abbracciare un ultima volta i suoi amici, nel libro il nostro decide di restare invisibile e passa loro accanto senza proferir parola, consapevole che tenterebbero di fermarlo. Proprio durante questa scena avviene inoltre il "passaggio di consegne" tra Harry e Neville, con il primo che affida al secondo l'incarico di uccidere Nagini: momento che, in realtà, nel film avrebbe perso di senso essendo stata completamente ignorata la natura di Neville come possibile Prescelto.

Mancanza piuttosto pesante è invece quella di alcune parti del dialogo con Silente a King's Cross, dopo la momentanea morte di Harry: qui l'ex-preside di Hogwarts spiega con accuratezza al ragazzo il motivo per cui neanche stavolta Voldemort è riuscito ad ucciderlo, mentre nel film lo vediamo perdersi tra frasi molto più criptiche.

Arriviamo allora allo scontro finale: la spettacolarità qui è stata decisamente privilegiata rispetto al libro, con Harry e Voldemort che addirittura volano in giro per Hogwarts arrivando letteralmente alle mani, mentre nel libro vediamo il Signore Oscuro affrontare prima altri personaggi (tra cui la stessa McGranitt) per poi confrontarsi infine con Harry. Palese, poi, è la differenza tra la morte di Voldemort narrata nel libro, con Tom Riddle che viene colpito dal suo stesso incantesimo e si accascia al suolo come un qualunque mortale, e il lento dissolversi del mago oscuro visto invece nel film.

La battaglia di Hogwarts si chiude poi con l'ultimo cambiamento sostanziale apportato dalla trasposizione: nel libro, infatti, Harry non si limita a spezzare la bacchetta di Sambuco, ma la utilizza per riparare la sua per poi riporla nella tomba del suo legittimo proprietario, Albus Silente.

E voi cosa ne pensate? Le differenze tra film e libro vi hanno infastidito o siete comunque riusciti ad amare quest'ultimo capitolo della saga? Recentemente, intanto, Daniel Radcliffe ha svelato un triste retroscena sulla sua vita post-Harry Potter.