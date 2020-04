Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1 stasera alle 21:20 su Italia 1

La fine ha inizio stasera su Italia 1: alle 21:20 la rete Mediaset manderà infatti in onda Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1, primo dei due film che agli albori dello scorso decennio conclusero una delle saghe cinematografiche più amate e seguite di sempre.

Film del 2010 per la regia di David Yates, Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1 riprende ovviamente dove Il Principe Mezzosangue ci aveva lasciati, ovvero in un mondo completamente cambiato dopo la morte di Albus Silente, un mondo in cui neanche Hogwarts è più il luogo sicuro che era sempre stata.

Seguiamo quindi le orme di Harry, Ron ed Hermione per la prima volta girovaghi e non studenti della nota scuola di magia, alla ricerca dei restanti horcrux da distruggere. Il film, che si pone probabilmente come la più fedele trasposizione cinematografica dei libri dai tempi di Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban, vede inoltre nella sequenza animata che ci racconta la storia dei tre fratelli e dei Doni della Morte uno dei momenti più interessanti dell'intera saga del maghetto.

La saga, comunque, sta portando ad Italia 1 ottimi risultati: nelle ultime settimane è stato boom di ascolti per i film di Harry Potter; alcuni giorni fa, intanto, abbiamo assistito ad una reunion di parte del cast di Harry Potter.