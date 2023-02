Harry Potter, quali sono i Doni della Morte che cerca Voldemort?

L'entrata in scena dei Doni della Morte fu un vero colpo da maestro da parte di J.K. Rowling: con la storia dei fratelli Peverell la scrittrice riuscì ad introdurre dei nuovi, potentissimi elementi su cui concentrarsi, dando anche inaspettato risalto a qualcosa che già conoscevamo da tempo. Ma cosa sono esattamente questi Doni?

Chi ha riletto i libri o rivisto i film di recente lo ricorderà senz'altro, ma un ripasso veloce non fa mai male: i Doni della Morte sono dei regali che, stando a quanto racconta una vecchia leggenda, la Morte in persona fece a tre fratelli, nella fattispecie Antioch, Ignotus e Cadmus Peverell, che chiesero rispettivamente la bacchetta più potente del mondo, un mantello per rendersi invisibili e un oggetto in grado di far tornare in vita i morti.

Detto, fatto: il primo fratello si vide regalare la Bacchetta di Sambuco, ritenuta la bacchetta più potente di sempre e passata di mago in mago in una scia di sangue che ci porta fino a Grindelwald e Silente; Cadmus ottenne invece una pietra capace sì di far tornare in vita i morti, ma con risultati tutt'altro che felici, mentre Ignotus visse una vita lunga e felice sfuggendo persino alla morte grazie a quel mantello dell'invisibilità che il nostro Harry conosce fin troppo bene!

Secondo la leggenda, il possessore di tutti e tre i Doni diventerebbe il padrone della morte stessa, obiettivo che ben sappiamo quanto stia a cuore a Tom Riddle.