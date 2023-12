Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2, una scena fu improvvisata da Ralph Fiennes!

L'arte dell'improvvisazione è qualcosa che pochi sanno realmente padroneggiare. Alcuni grandi attori, nel corso della propria carriera, lo hanno reso un marchio di fabbrica. Strano diventa quando, in un film come Harry Potter e I doni della Morte Parte 2, una delle scene cult è frutto di una improvvisazione.

Mentre è stato svelato il "vero" patronus di Harry, l'interprete di Draco Malfoy, Tom Felton, ha svelato un retroscena molto importante che riguarda l'ultimo capitolo della saga cinematografica. Un personaggio come Voldemort, nel corso degli anni, è entrato nella leggenda letteraria e sul grande schermo, anche grazie all'immensa interpretazione che Ralph Fiennes ha realizzato dell'iconico ed indimenticabile villain. La caratterizzazione, però, pare sia legata anche ad alcune importanti "mosse di improvvisazione" fatte dall'attore.

Molto spesso le iniziative prese dagli interpreti creano delle reazioni più che genuine dai compagni di set aumentando la sensazione di realismo e verità che si prova guardando il film. Secondo quanto raccontato da Tom Felton, la scena in cui Draco Malfoy viene abbracciato goffamente da Voldemort fu completamente improvvisata da Ralph Fiennes causando, di conseguenza, la sua reazione. Nella scena, infatti, si vede un Draco in difficoltà e quasi incapace di reagire al gesto, come se non riuscisse a capire cosa fare.

