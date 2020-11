Harry Potter e i Doni della Morte fa 10 anni: ricordate lo spoiler di Animali Fantastici?

Sono passati esattamente dieci da quando Harry Potter e i Doni della Morte - Parte I usciva nelle sale cinematografiche. Il 19 novembre 2010 era il giorno designato per la distribuzione del primo capitolo conclusivo di un franchise lungo un decennio, capace di appassionare milioni di persone nel mondo, lettori e non della saga di J.K. Rowling.

Alcuni ricorderanno che il film, diretto da David Yates, anticipò un dettaglio sulla trama di Animali Fantastici. In particolare sul finale di quella che sarà la saga attualmente in corso, che ha visto l'allontanamento di Johnny Depp dopo la sconfitta in tribunale.

Si tratta di Gellert Grindelwald. Proprio in I Doni della Morte - Parte I vediamo un anziano Grindelwald che vive nella sua tetra prigione, in una delle visioni di Harry.

Potter scopre che Voldemort è riuscito a scovare colui che tanti anni prima era entrato in possesso della Bacchetta di Sambuco.



"Dimmelo, Grindelwald, dimmi dov'è. Dimmi chi la possiede". Sappiamo che nel leggendario duello del 1945, Silente vinse la Bacchetta di Sambuco sconfiggendo proprio Grindelwald.

Nel film Voldemort si reca da Grindelwald proprio per ottenere informazioni e riesce ad ottenerle.

Alla fine Voldemort se ne va, lasciandolo imprigionato. Nel libro invece troviamo un Grindelwald più agguerrito, che oppone resistenza al Signore Oscuro. Pagherà quest'opposizione con la morte.



