Harry Potter domina Twitter: ecco i film più seguiti e i personaggi più twittati

Ieri sera, con la messa in onda su Italia 1 de I Doni della Morte - Parte 2, si è conclusa la maratona Mediaset dedicata alla saga cinematografica di Harry Potter, amatissimo personaggio fantasy nato dalla penna di JK Rowling.

Gli otto film, andati in onda sulla rete ogni lunedì e martedì sera dal 16 marzo al 7 aprile, per soddisfare le richieste dei fan che avevano preso d'assalto Twitter invocando a gran voce la trasmissione in questi giorni di quarantena forzata per l’emergenza COVID-19, si sono rivelati uno degli eventi televisivi più amati dagli italiani sul social network cinguettante.

Sulla piattaforma, infatti, i tweet dedicati a Harry Potter nel nostro paese sono stati oltre 740 mila a partire dal 6 marzo, ovvero uno dei primi giorni in cui gli utenti di Twitter hanno iniziato ad assediare Mediaset con le richieste di trasmettere i film, fino ad arrivare anche alla messa in onda dell’ultimo e ottavo film della saga, la sera di martedì 7 aprile.

L’evento è rimasto trending topic per settimane, con un picco particolare di interazioni che si è verificato martedì 31 marzo, durante la messa in onda di Harry Potter e il Principe Mezzosangue, il sesto film della saga, ma soprattutto nella giornata di ieri, con la messa in onda dell’ultimo capitolo della saga Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2.

Qui sotto la classifica dei personaggi più twittati:

Harry Potter Hermione Draco Malfoy Silente Sirius Black Voldemort Piton James Potter Lupin Neville Paciock Dolores Umbridge Lily Potter

Qui sotto, invece, quella per i film più twittati:

Harry Potter e i Doni della Morte (parte 2) Harry Potter e il Principe Mezzosangue Harry Potter e il Calice di Fuoco Harry Potter e l’Ordine della Fenice Harry Potter e i Doni della Morte (parte 1) Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban Harry Potter e la Camera dei Segreti Harry Potter e la Pietra Filosofale

Qual è il vostro personaggio preferito della saga? Qual è il film che preferite? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ai segreti di Harry Potter e i Doni della Morte e alle principali differenze fra il film e il libro.