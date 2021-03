Harry Potter, da domani riparte la maratona: ecco dove vederla, anche on demand!

La maratona di Harry Potter è stata una degli eventi più seguiti lo scorso anno, e da domani sabato 27 tutta la saga riparte dal primo episodio e sarà disponibile su un unico canale interamente dedicato.

Da sabato 27 marzo a domenica 11 aprile Sky Cinema Collection (canale 303 di Sky) cambia nome e diventa Sky Cinema – Harry Potter: per la prima volta su Sky arriverà un canale interamente dedicato alle avventure del mago nato dalla penna di JK Rowling e interpretato sul grande schermo da Daniel Radcliffe, con la superstar Emma Watson nei panni di Hermione Granger, Rupert Grint in quelli di Ron Weasley e l'indimenticabile Alan Rickman nel ruolo dell’ambiguo Severus Piton.

Tutti gli otto film della saga campione di incassi saranno inoltre disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW. I clienti Sky Q, infine, potranno beneficiare anche della prestigiosa risoluzione in 4K HDR, per degli incantesimi come non li avete mai visti.

Precisiamo che il canale non conterrà anche i due episodi della saga spin-off di Animali Fantastici, ma includerà solo gli otto capitoli del filone principale:

Harry Potter e la pietra filosofale Harry Potter e la camera dei segreti Harry Potter e il prigioniero di Azkaban Harry Potter e il calice di fuoco Harry Potter e l'Ordine della Fenice Harry Potter e il principe mezzosangue Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1 Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2

