Harry Potter, Daniel Radcliffe svela che ruolo vorrebbe interpretare in un reboot!

Nonostante un reboot di Harry Potter non pare essere nei pensieri di Warner Bros., la star Daniel Radcliffe ha svelato quale ruolo gli piacerebbe interpretare in un ipotetico riavvio cinematografico della saga letteraria di J.K. Rowling. Intervistato da Happy Sad Confused, Radcliffe ha confessato che gli interesserebbe un personaggio differente.

"Probabilmente vorrei interpretare Sirius o Lupin" ha dichiarato Radcliffe "Quelli sono sempre stati i due personaggi per cui pensavo 'sono fantastici'. Ovviamente sono anche influenzato dal fatto che ho girato quelle scene, con quegli attori; le riprese di alcune di quelle sequenze sono letteralmente alcuni dei ricordi più belli della mia vita". La saga del maghetto ha fatto impazzire milioni di fan e c'è chi ha annunciato una gravidanza a tema Harry Potter.

Daniel Radcliffe non è l'unica star della saga a parlare di un ipotetico ritorno del franchise. In passato Tom Felton confessò che sarebbe tornato volentieri nel ruolo di Draco:"Se mi stai chiedendo se mi tingerò di nuovo i capelli di biondo per essere Draco, assolutamente. O lui o Lucius. Se volete interpreterò il figlio di Draco! Qualsiasi possibilità di essere un nuovo Malfoy sarebbe ampiamente accettata. Sento che se qualcun altro interpretasse Draco sarei leggermente possessivo".

C'è chi invece, come Bonnie Wright, spera che tutto ciò non accada molto presto:"Spero che rimanga così com'é. Penso che sia come una capsula nel tempo, e se la apri cambia e tutto sembra un po' diverso.... Di sicuro mi manca interpretare Ginny ma mi piace ugualmente che sia tutto racchiuso in quei sette anni a Hogwarts... Allo stesso tempo amo così tanto quell'esperienza. E so che la produzione e tutti noi lo faremmo così bene [un reboot] che qualunque cosa venisse immaginata sarebbe fantastica".



