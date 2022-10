Harry Potter: Daniel Radcliffe svela quale suo film andrebbe visto per primo!

Daniel Radcliffe ha raggiunto il successo internazionale in Harry Potter quando era ancora bambino. Questo lo ha portato, non solo a diversi problemi personali, ma ad essere ricordato quasi esclusivamente per quel ruolo. L'attore ha svelato quale, secondo lui, è il suo lavoro più significativo.

Parlando della sua carriera e del suo passato, Daniel Radcliffe ha spiegato quale, secondo, lui è il suo film che andrebbe visto per primo. Nonostante molti pensino che Harry Potter sia il lavoro più importante dell'attore, diverse volte lui ha cercato di allontanarsene dedicandosi a ruoli totalmente diversi che potessero dare forma alla sua carriera.

Parlando dei suoi film più significativi Radcliffe ha citato Swiss Army Man, pellicola del 2016 diretta da Dan Kwan e Daniel Scheinert che lo vede vestire i panni del protagonista insieme a Paul Dano e Mary Elizabeth Winstead. Parlando direttamente del film Radcliffe ha detto "Ho sempre detto che se avessi dovuto salvare una scena, se tutto nella mia carriera fosse stata distrutta tranne una scena, sarebbe stata la scena sull'autobus in Swiss Army Man. Penso sia la cosa più bella di cui abbia mai fatto parte. Quindi si, penso proprio quello."

Radcliffe ha raccontato come Harry Potter gli abbia insegnato la vita da set aiutandolo nella sua carriera futura. Nonostante ciò per tutti i suoi anni di carriera, avendo cominciato da molto piccolo, l'attore è sempre rimasto agganciato, sfortunatamente, al ruolo del piccolo maghetto di Hogwarts.

Cercando di contestualizzare, vi consigliamo la recensione di Swiss Army Man, pellicola indipendente che ha saputo rilanciare la carriera di Radcliffe.