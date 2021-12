Harry Potter: ecco Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson insieme, fan in delirio!

Warner Bros. e HBO Max hanno diffuso in rete la prima immagine ufficiale che ritrae Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson nuovamente insieme per lo special che sancirà la reunion dei protagonisti di Harry Potter per celebrare i vent'anni dall'uscita del primo film della saga, Harry Potter e la pietra filosofale diretto da Chris Columbus.

Nell'immagine ritroviamo i tre protagonisti della saga riuniti nella sala comune dei Grifondoro, luogo che farà la sua comparsa nel corso dello special di HBO insieme probabilmente ai moltissimi altri che hanno contraddistinto la serie cinematografica.

La speciale e attesissima retrospettiva racconterà un'incantevole storia dietro alla realizzazione della saga attraverso inedite interviste approfondite e conversazioni con il cast, coinvolgendo i fan in un magico viaggio in prima persona alla scoperta di una delle saghe cinematografiche più amate di sempre. Celebrerà anche l'impareggiabile lascito del franchise cinematografico di Harry Potter e il suo impatto indelebile sui cuori, le menti e l’immaginario delle famiglie e dei fan di tutto il mondo.

Alla reunion di Harry Potter parteciperanno anche Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch, e Ian Hart, più moltissimi altri. Lo speciale Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts arriverà su HBO Max l’1° gennaio 2022 in contemporanea su Sky e Now in Italia. Per celebrare l’atteso anniversario, Sky Cinema accenderà un canale dedicato, Sky Cinema Harry Potter, dal 1 al 16 gennaio 2022, dove oltre allo speciale della reunion saranno visibili tutti gli otto film della saga.

Voi riguarderete tutti gli otto film prima di immergervi nel viale dei ricordi grazie alla reunion? Fatecelo sapere nei commenti! Trovate l'immagine del trio di protagonisti riunito di seguito per la prima volta da Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2.