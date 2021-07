Harry Potter, Daniel Radcliffe rivela la scena più folle girata sul set della saga

In occasione dei vent'anni dall'uscita nelle sale cinematografiche del primo Harry Potter e la pietra filosofale, e a dieci anni dall'uscita dell'ultimo film della saga, Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2, Entertainment Tonight ha intervistato Daniel Radcliffe che ha rivelato tutta una serie di curiosità inedite sul lavoro nel franchise.

L'attore, che è impegnato attualmente nella promozione della prossima stagione della serie Miracle Workers che andrà in onda su TBS, ha rivelato che la scena più folle da lui mai girata nella saga si è svolta sul set di Harry Potter e il Calice di Fuoco, uscito poi in sala nel 2005. Parlando della sua scena preferita nel film, Radcliffe ha poi riflettuto col senno di poi sulla pericolosità della scena.

"Mi facevano fare le scene più folli che ero disposto a fare. C'era una caduta da oltre 12 metri su un tetto. Io ero legato a un cavo ma ero in caduta libera. Mi prendevano giusto alla fine. Ero assolutamente terrorizzato. Ho lavorato molto con il reparto stunt allora, e loro mi dicevano: 'Puoi farcela, vuoi provarci?' e io dicevo di sì. Ma poi sono salito su in cima ed ero pietrificato".

Per coloro che non avessero capito la sequenza in questione è quella che avviene durante la prima prova del Torneo Tremaghi, in cui Harry Potter deve affrontare un terribile drago, che però si libera dalle sue catene e insegue il protagonista per tutta Hogwarts. Potete rivedere tale sequenza nel video posto in alto su questa pagina.

Recentemente Daniel Radcliffe si è detto scettico su una reunion di Harry Potter per i 20 anni dall'esordio al cinema del franchise: "Al momento sto girando un film nella Repubblica Dominicana, quindi sarò piuttosto impegnato nei prossimi tempi, lavorerò parecchio da qui alla fine dell'anno. Non saprei. Sicuramente ci sarà un qualche tipo di festeggiamento ma non so se ci riuniremo tutti".