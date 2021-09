Harry Potter, Daniel Radcliffe rivela: 'Ecco qual è il mio film preferito della saga'

Dopo aver scoperto quale ruolo vorrebbe Daniel Radcliffe in un reboot di Harry Potter, le nuove rivelazioni del protagonista della fortunata saga continuano. Stavolta l'attore ci ha fatto sapere qual è il suo film preferito all'interno del franchise. Ogni fan, si sa, ha le sue preferenze, ma in questo caso non si tratta di uno dei titoli più amati.

In una recente intervista a Wire, a vent'anni da Harry Potter e la Pietra Filosofale, Daniel Radcliffe ha raccontato qual è il film che gli ha dato più soddisfazione sul set.

"Il quinto, che non è quello che la maggior parte delle persone cita come uno dei preferiti" ha detto, riferendosi a Harry Potter e l'Ordine della Fenice, pubblicato nel 2007. "Ma ho avuto modo di lavorare molto a contatto con Gary Oldman. Ed ero anche più adulto, quindi sono stato in grado di apprezzarlo di più. Ma da guardare, probabilmente l'ultimo."

Gary Oldman ha interpretato Sirius Black, il padrino di Harry Potter, ingiustamente accusato di aver di aver architettato l'omicidio dei suoi genitori con Lord Voldemort. Harry Potter e i doni della morte Parte 2, il film "più bello da guardare" secondo Daniel Radcliffe, risale invece al 2011.

Il franchise cinematografico ispirato ai romanzi di J.K. Rowling, intanto, proseguirà con Animali fantastici 3, la cui uscita è prevista per il 15 luglio 2022.