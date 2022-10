Harry Potter: Daniel Radcliffe rivela una cosa dei film che 'non farà mai più'

Daniel Radcliffe è tornato a parlare del franchise che la reso celebre in tutto il mondo e in una nuova intervista con GQ, per la rubrica "Breaks Down His Most Iconic Characters", ha raccontato di una particolare acrobazia alla quale ha preso parte set e che però non rifarà mai più in futuro.

Scendendo nei dettagli, Radcliffe fa riferimento alla parte subacquea del Torneo Tremaghi vista in Harry Potter e il Calice di Fuoco, che ha richiesto moltissime immersioni in apnea: "C'è così tanto su Potter che è stato così intenso e così folle che non ci pensi nemmeno in quel momento perché sei proprio come, 'sì, stanno costruendo un acquario e gireranno sott'acqua per sei settimane. Avevo come un diario di bordo di tutte le ore che ho passato sott'acqua. È stato davvero bello, ho sentito che abbiamo ottenuto una media di circa sette secondi di girato utilizzabile al giorno. Questa è una di quelle cose che ti fanno pensare 'non lo farò mai più e se lo farò sarò una delle poche persone che l'hanno già fatto prima. E' stato come uno di quei momenti in cui ti guardi indietro e poi te ne vai".

Parlando invece di un'altra scena subacquea, questa volta di Harry Potter e il Principe Mezzosangue, l'attore ha raccontato: "In una ripresa del sesto film sono partito sott'acqua, ero su un filo, quindi mi stavo tenendo con una corda sotto la superficie dell'acqua e poi in azione l'ho lasciata andare e mi hanno tirato su. Sono volato fuori dall'acqua e c'era come un anello di fuoco intorno a me. È stato fenomenale, probabilmente non avrò mai più un altro lavoro in cui mi lasceranno fare questo genere di cose".

