Harry Potter: Daniel Radcliffe rivela che i bambini non lo riconoscono più

Daniel Radcliffe, l'attore che da bambino ha interpretato il ruolo di Harry Potter nei film della saga creata da J.K. Rowling, ha dichiarato, in una recente intervista, che i ragazzini non lo riconoscono più per strada!

Quando si interpreta un ruolo iconico come quello del maghetto con la cicatrice a forma di saetta, Harry Potter, non è difficile essere fermati per strada in ogni parte del globo che si visita. Questo, naturalmente, è successo a Daniel Radcliffe che, per circa 10 anni, ha interpretato la parte nei film sul personaggio creato dalla fantasia della prolifica scrittrice (ora anche sceneggiatrice della saga di Animali Fantastici), J.K.Rowling.

Ora che sta per avvicinarsi al suo 30esimo compleanno, Radcliffe, in un'intervista al MSNBC talk show, ha detto che quando i genitori dei bambini a cui fanno vedere i film lo avvicinano e cercano di presentarlo ai figli, loro a stento lo riconoscono.

La prima volta che Daniel Radcliffe ha vestito i panni del maghetto di Hogwarts è stato nel 2001 mentre l'ultima nel 2011, in Harry Potter e i Doni della Morte parte seconda. Ecco quindi cosa ha rivelato l'attore:

"Spesso mi capita che alcuni genitori vengano da me con i propri figli dicendo loro: Lui è Harry Potter! E i figli: "No, non è vero, non è lui!"

Poi ha anche continuato dicendo che, per lui è emozionante quando qualcuno gli si avvicina e gli dice di essere stato una parte importante della sua infanzia. Ha detto che, per esempio, per lui i Simpson sono stati una parte fondamentale dell'infanzia ed essere considerato come qualcosa di simile dalle altre persone è fantastico. Inoltre ha aggiunto di essere estremamente felice di aver fatto parte di un franchise pulito e genuino come quello di Harry Potter, qualcosa che la gente ama profondamente, e che per questo sarà eternamente grato a chi l'ha scelto per il ruolo.

Radcliffe attualmente vive a New York, dove si esibisce nel nuovo spettacolo di Broadway intitolato The Lifespan of a Fact, basato sul libro omonimo del 2012, un saggio che esamina la vicenda del suicidio di un ragazzo di 16 anni a Las Vegas.

Per quanto riguarda il mondo magico del quale ha fatto parte per tantissimi anni, come sapete tra poche settimane arriverà in sala l'atteso Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, il secondo film dedicato alle avventure che accadono nell'universo di J.K. Rowling. Stavolta, nella storia, vedremo apparire un personaggio molto caro ai fan di Harry Potter, il Professor Albus Silente, in versione giovane, il quale si troverà a dover affrontare una delle minacce più pericolose mai viste nel mondo magico prima di Voldemort, il mago oscuro interpretato da Johnny Depp, Gellert Grindelwald. La pellicola esce nelle nostre sale cinematografiche il 15 novembre prossimo.