Harry Potter, Daniel Radcliffe rivela un aneddoto: 'una volta ho fatto svenire una fan'

Daniel Radcliffe ha vestito i panni del maghetto più famoso del mondo, Harry Potter, conquistando un successo globale. Tuttavia, la fama ha anche alcuni effetti collaterali e l’attore ne ha raccontato uno durante una recente comparsa al Jonathan Ross Show.

Radcliffe ha raccontato una storia incredibile: durante un evento pubblicitario ha toccato accidentalmente il braccio di una giovane fan che è letteralmente svenuta dopo questo magico tocco.



"Stavo visitando una scuola giapponese per una cosa pubblicitaria...e ho letteralmente sfiorato una ragazza sul braccio mentre le passavo davanti e ho detto: 'Oh, mi dispiace così tanto.' E boom! Svenuta", ha rivelato Radcliffe. "L'avevo sfiorata e avevo parlato con lei ed era troppo. Ed è svenuta". Mentre Radcliffe ha riconosciuto quanto fosse bizzarra la cosa, ha anche ammesso di essersi preso un momento per divertirsi. "Perché la fama non dura per sempre. Ad esempio, quando hai un momento del genere, devi capire quanto sia strano e figo contemporaneamente."



Nelle interviste precedenti, Radcliffe aveva già parlato delle sensazioni che prova incontrando i fan che oggi sono giovani adulti ed hanno figli: "A volte incontro genitori con i loro bambini che portano da me e dicono 'questo è Harry Potter' e i bambini dicono 'no, non lo è'", ha ammesso Radcliffe nel 2018. "È molto strano ma anche genuinamente adorabile quando qualcuno si avvicina e dice 'sei stato una parte importante della mia infanzia.' Per me I Simpson sono stati una cosa enorme e l'idea di poter occupare un posto simile nella vita di qualcun altro è così folle e meravigliosa. Dico sempre che sono incredibilmente fortunato ad essere diventato famoso con Harry Potter perché è un personaggio sinceramente amato."



L'attore ha anche parlato del suo rapporto con Robert Pattinson, Radcliffe e molti dei suoi colleghi si riuniranno nello speciale Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts che andrà in onda su HBO Max il giorno di Capodanno.