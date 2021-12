Harry Potter, Daniel Radcliffe sul rivedere i film: 'se posso evito di rivederli'

L’imminente reunion di Harry Potter potrebbe far nascere il desiderio nei fan di riguardare gli otto amati film del maghetto, ma forse l'attore interprete del famoso personaggio, Daniel Radcliffe, non è dello stesso avviso.

Mentre i film di Harry Potter sono disponibili su Amazon Prime Video, Radcliffe ha una visione molto diversa del riguardare i film della saga tratta dai romanzi di JK Rowling. L’attore ha recentemente parlato al The Jonathan Ross Show della sua relazione con i film magici, dicendo: “Li vedo alla premiere, e poi se posso evito di rivederli. Il mio cuore muore un po' ogni volta che sento The Harry Potter Theme Song come suoneria. Ma, sì, penso che sarebbe come passare in giro le tue foto da bambino. Non è un'esperienza piacevole.”

L’onestà di Radcliffe è certamente da sottolineare, l’attore è senza dubbio grato per aver avuto l'opportunità unica nella vita di interpretare un ruolo come quello di Harry Potter, ma sembra che abbia ancora dei sentimenti contrastanti sul vedere/ascoltare effettivamente qualsiasi contenuto del franchise.

Anche se non rivedrà presto i film, ciò non gli impedirà di partecipare alla reunion insieme a Emma Watson e Rupert Grint. La Warner Bros. riunirà diversi membri del cast originale per celebrare il 20° anniversario di Harry Potter e la pietra filosofale. Lo speciale Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts arriverà su HBO Max l’1° gennaio 2022 in contemporanea su Sky e Now in Italia.