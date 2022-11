Harry Potter, Daniel Radcliffe ritorna sul caso J.K Rowling: 'Non parla a nome del cast'

Mentre J.K Rowling continua ad essere nell'occhio del ciclone per i tweet transfobi pubblicati, Daniel Radcliffe continua a mostrare il suo appoggio alla comunità tornando a parlare delle tematiche di genere e raccontando della sua lettera aperta pubblicata nel 2020 come sostegno a chi si sente diverso.

I tweet transfobici di J.K Rowling hanno fatto il giro del mondo. Probabilmente sono pochissime le persone che non conoscono lo scandalo che ha coinvolto l'autrice di Harry Potter. Nonostante ciò la Warner Bros è riuscita a tornare al cinema con un terzo capitolo di Animali Fantastici che, come da previsione, non ha riscosso il successo sperato. Mentre la Rowling continua a mantenersi ferma nelle sue posizioni, l'ex interprete del celebre maghetto di Hogwarts si è più volte espresso sul tema difendendo coloro che si sentono fuori posto e diversi.

Nonostante il tentativo non andato a buon fine di Ralph Fiennes di difendere J.K Rowling, la maggior parte del cast si è apertamente schierato contro le illazioni fatte dalla scrittrice. In una recente intervista Daniel Radcliffe ha raccontato come "non sarebbe riuscito a guardarsi allo specchio" se non avesse scritto quella lettera aperta di sostegno alla comunità trans pubblicata nel 2020. L'attore, infatti, ha collaborato per più di 10 anni con The Trevor Project, una organizzazione che fa prevenzione sul tema del suicidio nella comunità LGBTQ+.

Radcliffe non ha mai nominato direttamente la Rowling dicendo solamente quanto "non spetti a lui capire cosa passa nella mente di una persona" e di come "non parli a nome di tutti". Insomma, l'autrice sembra non averne guadagnato di rispetto sia tra i fan che tra gli ex membri del cast. Il flop di Animali Fanstastici 3 è stato causato, con molta probabilità, anche da una vera e propria mobilitazione di massa di gruppi di fan che hanno deciso di non presentarsi al cinema in segno di protesta. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!