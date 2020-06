Harry Potter, Daniel Radcliffe risponde a tono ai tweet controversi di J.K. Rowling

I commenti su Twitter pubblicati dalla scrittrice J.K. Rowling qualche giorno fa hanno scatenato un vespaio di polemiche e a queste avevano già risposto molte personalità dello spettacolo, cui oggi si aggiunge anche Daniel Radcliffe, ovvero Harry Potter in persona, direttamente dal mondo magico concepito dalla stessa Rowling...

Ricapitoliamo, la scrittrice del franchise di Harry Potter aveva pubblicamente condiviso uno status sul suo profilo ufficiale Twitter che recitava quanto segue: "Creiamo un mondo post-COVID più egualitario per le persone che hanno le mestruazioni" si legge nel titolo dell'articolo a cui segue il commento sarcastico di JK Rowling: "'Persone che hanno le mestruazioni', sono abbastanza sicura che ci sia un nome per queste. Qualcuno mi aiuti a ricordare. Wumben? Wimpund? Woomud? [storpiature dell'inglese 'women', ndr]".

Un'uscita già condannata sia dai fan della saga e della scrittrice, sia dall'attrice Katie Leung, interprete di Cho Chang, che nel suo tweet di risposta aveva indicato un'associazione benefica a sostegno delle donne transgender nere e senzatetto.

Il commento di Radcliffe è stato più esplicito, una chiara dichiarazione di intenti per quanto riguarda la libertà sessuale di ciascuno: "Le donne transgender sono donne". L'attore ha poi commentato il tweet della Rowling affermando che "nonostante sia senza dubbio responsabile per il percorso che la mia vita ha preso, come essere umano mi sembrava il caso di dover dire qualcosa in questo momento". Nello scrivere il comunicato, Radcliffe ha chiarito che "non è una lotta tra me e la Rowling, le donne transgender sono donne. Ogni dichiarazione che esprima il contrario cancella l'identità e la dignità della comunità transgender e va contro ogni suggerimento raccomandato dalle associazioni per la cura della salute, i quali sono molto più esperti di me in materia".

Radcliffe ha scritto questa dichiarazione in favore del progetto di beneficenza Trevor Project, rivolto proprio alla comunità LGBT, per la prevenzione dei suicidi. "E' chiaro che c'è bisogno di fare di più per supportare la comunità transgender o le persone non binarie, che sono sempre vittima di discriminazione a causa della loro identità. Non bisogna né invalidare la loro identità, né ferirle ulteriormente".

L'attore ha poi insistito sul rapporto tra i lettori e la saga di Harry Potter: "A tutte quelle persone che adesso percepiscono la loro esperienza come diminuita, mi dispiace profondamente per il dolore che questi commenti vi hanno causato. Se in queste storie avete trovato qualcosa che vi ha aiutato a superare un momento della vostra vita, questo è tra voi e il libro che avete letto, è sacro. E secondo me nessuno può portarvelo via. Significa quello che significa per voi e spero che questi commenti non lo intacchino".



La Rowling ha comunque risposto alle critiche negando le accuse di essere transfobica: "Rispetto il fatto che ogni persona trans abbia il diritto di vivere la sua vita nel modo più autentico rispetto a quello che prova e sente adeguato. Scenderei in piazza con voi se foste discriminati semplicemente sulla base di essere trans".