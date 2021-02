Harry Potter, Daniel Radcliffe ripensa alla sua recitazione: 'Mi imbarazza profondamente'

Apparso in copertina di Empire insieme ad Elijah Wood per celebrare i 20 anni delle saghe cinematografiche di Harry Potter e Il Signore degli Anelli, Daniel Radcliffe ha rivelato di essere molto critico nei confronti delle sue performance nei panni del celebre maghetto.

"È difficile separare il mio rapporto con Harry dal mio rapporto con i film nel loro insieme. Sono incredibilmente grato per quell'esperienza. Mi ha fatto capire cosa volevo fare per il resto della mia vita. Scoprire così presto ciò che ami è una fortuna" ha spiegato l'attore, che però guardando indietro non si sente per nulla convinto delle sue vecchie prove attoriali. "Sono profondamente imbarazzato da parte della mia recitazione. È un po' come chiedere: 'come ti senti riguardo alla tua adolescenza?' Ci sono così tante sensazioni che è quasi impossibile individuarne solamente una."

Un punto di vista certamente comprensibile, visto che Radcliffe aveva appena 12 anni quando è stato scelto per interpretare il protagonista di una delle saghe di maggior successo degli anni 2000. Tuttavia, pur non avendo regalato una delle interpretazioni più apprezzate del franchise, rimane indubbio il fatto che l'attore sia riuscito a conquistare un posto nel cuore di tutti i fan del mondo creato da J.K. Rowling. Oltretutto, Radcliffe ha potuto dimostrare il suo talento recitativo diversi anni più tardi grazie alla sua partecipazione in film quali Swiss Army Man, Imperium e il recente Guns Akimbo.

