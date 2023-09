Harry Potter, Daniel Radcliffe ricorda Michael Gambon: le parole della star per Silente

La notizia della morte di Michael Gambon, interprete di Silente nella saga di Harry Potter, è stata commentata in queste ore anche dal protagonista della saga cinematografica nata dai romanzi di JK Rowling, ovvero l'attore britannico Daniel Radcliffe.

In una dichiarazione ufficiale pubblicata sulle pagine del The Hollywood Reporter, Daniel Radcliffe, che ha interpretato il personaggio di Harry Potter in tutti gli otto film della saga di Harry Potter, da Harry Potter e La pietra filosofale a Harry Potter e I doni della morte: Parte 2, ha ricordato Michael Gambon come un "attore brillante e disinvolto", la cui caratteristica più memorabile era "quanto si divertiva a fare il suo lavoro". Radcliffe ha continuato dicendo che, nonostante l'immensa tristezza che lo ha colpito dopo aver appreso della morte di Michael Gambon, si è anche sentito immediatamente "così grato per il fatto di essere stato una delle persone fortunate che ha avuto modo di lavorare con lui" nel corso della propria carriera.

Come forse saprete, Michael Gambon ottenne il ruolo di Silente dopo la morte di Richard Harris, che aveva interpretato il ruolo del preside di Hogwarts in Harry Potter e La pietra filosofale e in Harry Potter e La camera dei segreti. Dopo la sua morte avvenuta il 25 ottobre 2002, il regista Alfonso Cuaron scelse Michael Gambon per interpretare Silente in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: l'attore sarebbe tornato nel ruolo per tutti i capitoli successivi della saga.

