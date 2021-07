Harry Potter, Daniel Radcliffe pessimista: 'Reunion per i 20 anni? Non credo'

I 20 anni sono un anniversario importante, soprattutto se si tratta di un fenomeno che ha coinvolto milioni e milioni di fan in tutto il mondo: stiamo ovviamente parlando di Harry Potter, che nel 2001 sbarcava in sala per la prima volta facendo letteralmente esplodere il botteghino con La Pietra Filosofale.

Non tutti, però, sembrano mettere i festeggiamenti per il compleanno della saga al primo posto: a differenza di un Tom Felton disposto addirittura a tornare nei panni di Draco Malfoy, infatti, Daniel Radcliffe si è detto pessimista riguardo una possibile reunion.

"Al momento sto girando un film nella Repubblica Dominicana, quindi sarò piuttosto impegnato nei prossimi tempi, lavoreró parecchio da qui alla fine dell'anno. Non so, non saprei. Sicuramente ci sarà un qualche tipo di festeggiamento, ma non so se ci riuniremo tutti o qualcosa del genere. Mi dispiace, so che sarà una delusione per qualcuno" ha spiegato Radcliffe.

La speranza, comunque, è l'ultima a morire: chissà che i nostri eroi non possano riuscire a trovar spazio nella loro agenda, in futuro! Sperate anche voi in una reunion o avete preferito non riporre speranze nella cosa? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, Bonnie Wright ha parlato del suo rapporto con Ginny Weasley.