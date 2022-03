Harry Potter: Daniel Radcliffe pensava fosse 'imbarazzante' interpretare il personaggio

Mentre è impegnato nelle attività promozionali sul suo ultimo film, The Lost City con Sandra Bullock e Channing Tatum, Daniel Radcliffe è tornato a parlare della sua esperienza nel franchise di Harry Potter, spiegando che la sua percezione della cosa non corrispondeva a quella che aveva il pubblico negli anni in cui il fenomeno era esploso.

Nel corso di un'intervista concessa a TooFab, Radcliffe ha rivelato che all'epoca delle ripresa si sentiva imbarazzato nell'interpretare Harry Potter. La domanda del giornalista, rivolta sia a Radcliffe che alla Bullock, era incentrata sul se ci fosse un film nel quale non si sentissero a loro agio inizialmente, prima che questi incontrasse il favore del pubblico.

"Penso che, onestamente, quando ero in Harry Potter e vestito come uno scolaretto, non mi sembrava la cosa più cool del mondo in quel momento". Poi ha continuato: "In realtà, è stato più tardi che mi sono guardato indietro e mi sono detto: 'È stato incredibilmente fico', e lo sento ancora, di sicuro".

In una recente uscita, Radcliffe ha escluso un suo ritorno come Harry Potter in un'eventuale trasposizione cinematografica di The Cursed Child, la storia scritta da J.K. Rowling per il mondo del teatro che attualmente non fa parte del canone ufficiale della saga. "Per me sono passati solo 10 anni. Non è qualcosa che mi interessa davvero fare in questo momento".

Infine, sul suo ritorno nello special di Harry Potter su HBO Max: "Questa non è la risposta che qualcuno vorrà, ma penso di essere stato in grado di tornare e godermela perché non fa più parte della mia vita quotidiana. Sto arrivando a un punto in cui mi sento come se fossi uscito da Potter e sono davvero felice di dove sono ora, tornare indietro sarebbe un cambiamento così enorme per la mia vita. Non dico che non accadrà mai, ma i ragazzi di Star Wars hanno avuto circa 30, 40 anni prima di tornare indietro".

Su queste pagine potete recuperare il trailer italiano di The Lost City, in uscita il 21 aprile.