Harry Potter, Daniel Radcliffe ha odiato fare tutti i film...tranne uno!

Chi non vorrebbe assistere o, meglio, giocare una partita di Quidditch? L'universo di Harry Potter ci ha regalato così tante emozioni nell'arena di Quidditch, rappresentando uno dei momenti più importanti sia della saga che della formazione di Harry Potter: peccato che per Daniel Radcliffe, non sia stato così.

Se Harry Potter è un formidabile Cercatore, protagonista delle cinque partite di Quidditch più emozionanti della saga di Harry Potter, non si può dire che l'attore che lo interpreti sia un fan dello sport più popolare del mondo magico.

Pare, infatti, che le scene di Quidditch fossero le più odiate dell'attore tanto che Radcliffe avrebbe trovato piacevoli soltanto le riprese di Harry Potter e i Doni della Morte Parte Uno. Se l'atmosfera, il tifo, il boccino d'oro fossero elementi magici, pare che lo fosse molto montare su un manico di scopa: "Il Quidditch è sicuramente tra le cose meno divertenti che ho fatto come Harry Potter - ha detto l'attore - Non è un’esperienza piacevole, fa molto male e non è qualcosa che vorrei fare a tutti i costi! Ho dovuto farlo per tutti i film, più o meno, quindi non doverlo fare è stata la cosa che ha reso il settimo film il mio preferito. Niente Quidditch!".

La realtà è spesso molto meno romantica del mondo cinematografico se pensate che anche Rupert Grint ha ammesso di aver visto soltanto tre film della saga di Harry Potter.