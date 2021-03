Harry Potter, Daniel Radcliffe nuovo Wolverine dopo Hugh Jackman: ecco la fan art!

Ancora fanta-casting e suggestioni da parte dei fan degli X-Men e di Wolverine in particolare, con il ruolo lasciato vacante dall'addio di Hugh Jackman dopo le numerose interpretazioni nella saga dei mutanti della Fox con l'ultima avvenuta nell'immenso Logan - The Wolverine di James Mangold. I fan hanno immaginato Daniel Radcliffe nei suoi panni.

Già tempo fa si era accennato alla possibilità che Radcliffe sostituisse Jackman come nuovo Wolverine, e i continui omaggi dei fan dimostrano la loro apertura verso questa soluzione alquanto particolare. Già in precedenza, BossLogic aveva confezionato un concept molto credibile di Radcliffe nel ruolo di Logan, ma oggi è l'account di Omelete che ci convince definitivamente con Radcliffe ritratto nei panni del nuovo Wolverine che i Marvel Studios potrebbero prendere in considerazione in vista dell'introduzione degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe.

Lo stesso Radcliffe aveva commentato i rumor su Wolverine lodando il lavoro dei Marvel Studios in tutti questi anni in cui ha ricoperto il ruolo per la Fox. Tuttavia, l'interprete di Harry Potter ha chiuso la porta su un suo possibile approdo alla parte di Wolverine: "La maggior parte dei film che amo non credo che vorrei vederli rifatti. E certamente non penso che vorrei essere il protagonista di loro remake. "Esiste questa leggenda metropolitana secondo la quale fare un film indipendente è molto più artistico che, in chissà qualche modo, che fare un film dal grosso budget. Come se fare film di un franchise dal grosso budget fosse una passeggiata. Quello che stanno facendo i Marvel Studios in quegli enormi film richiede una quantità di lavoro spropositata."

Per altre informazioni a proposito di Wolverine: in un recente Q&A i fratelli Russo hanno dichiarato di voler dirigere il film sul personaggio per il Marvel Cinematic Universe.