Harry Potter, Daniel Radcliffe su Michael Gambon:'Era appassionato di armi italiane'

Giovedì scorso è scomparso uno dei maggiori interpreti del cinema britannico, l'attore irlandese Michael Gambon, famoso in tutto il mondo per il ruolo di Albus Silente in sei degli otto film della saga cinematografica di Harry Potter. Nei giorni scorsi numerosi colleghi e amici di Gambon hanno condiviso un suo ricordo.

Anche Daniel Radcliffe, co-star di Gambon in Harry Potter, ha condiviso un ricordo dell'attore, aggiungendo un dettaglio su una sua passione in particolare:"La cosa meravigliosa di Michael è che non era un attore con cui si parlava di recitazione. La sua vera passione era restaurare pistole da duello italiane del XIX secolo".



Radcliffe ha sottolineato inoltre la giocosità di Gambon e la sua incredibile capacità di entrare nel personaggio appena iniziava la ripresa:"Sapeva di dare il meglio di sé quando è più giocoso. La sua capacità di accendersi non era seconda a nessuno" ha spiegato a Variety. Non perdetevi le cinque scene più memorabili del Silente di Michael Gambon.



Michael Gambon si unì al cast di Harry Potter dopo la morte di Richard Harris, che interpretò il preside di Hogwarts Albus Silente nei primi due film, Harry Potter e la pietra filosofale e Harry Potter e la camera dei segreti. Fiona Shaw (Petunia Dursley), ha ricordato che Gambon cercava di imitare l'accento di Harris nel terzo film:"Prese il posto di Richard Harris, che era morto di recente, e naturalmente cercava di imitare il suo leggero accento irlandese. Ovviamente, gli è sempre piaciuto avere una scusa per farlo perché la sua famiglia arrivava dall'Irlanda ed era andata a vivere a Camden. Amava la precarietà della realtà e dell'irrealtà e questo l'ha reso un attore eccezionale".



Michael Gambon è morto a causa di una polmonite per la quale era ricoverato da qualche tempo in ospedale.