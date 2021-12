Harry Potter, Daniel Radcliffe: 'Ho una relazione molto strana con Robert Pattinson'

Durante una recente apparizione al The Jonathan Ross Show, la star di Harry Potter Daniel Radcliffe ha parlato del suo 'strano' rapporto con Robert Pattinson, star di Good Time, Cosmopolis e The Batman conosciuto durante le riprese de Il calice di fuoco, quarto capitolo della saga di JK Rowling.

Nel corso dell'ospitata, Daniel Radcliffe ha ricordato un episodio legato all'uscita di Twilight: "Una volta ero a New York, mi trovavo sulla Westside Highway e quando ho guardato fuori dal finestrino ho visto questo enorme cartellone e ho detto: 'Cavolo, ma io lo conosco quel tipo!' All'epoca non avevo sentito parlare dei libri di Twilight, non ero proprio a conoscenza di quel fenomeno. E quindi sì, fu davvero strano. A dirla tutta, abbiamo una relazione molto strana ora io e Robert, in cui fondamentalmente comunichiamo solo attraverso i giornalisti o dichiarazioni alla stampa, come sto facendo ora. Non ci vediamo letteralmente da secoli. Tutti pensano che siamo grandi amici, ma in realtà non ci frequentiamo. L'ho incontrato qualche volta, e credo sia un ragazzo adorabile: almeno questa è l'impressione che ho avuto quando abbiamo lavorato insieme".

Chi preferite tra Robert Pattinson e Daniel Radcliffe? Sapevate che nella realtà non erano amici intimi come invece si poteva pensare? Ditecelo nei commenti.

Ricordiamo ai fan meno attenti o più smemorati che Harry Potter tornerà al cinema a dicembre per la celebrazione dei vent'anni de La pietra filosofale, il primo episodio della saga. Inoltre, se siete dei fan incalliti ed 'esagerare' è il vostro secondo nome, vi segnaliamo anche l'uscita del nuovo cofanetto di Harry Potter, un'edizione esclusiva denominata 'Hogwarts Express' con tantissimi contenuti speciali.