Harry Potter, Daniel Radcliffe: 'The Cursed Child? Non sono interessato'

Daniel Radcliffe, che abbiamo recentemente rivisto nell'emozionante reunion del cast della saga, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Harry Potter: Return to Hogwarts, non sembra essere interessato a riprendere il ruolo del maghetto più famoso del mondo in un eventuale film, almeno per il momento.

Mentre il regista dei primi due film di Harry Potter Chris Columbus ha espresso la sua volontà di voler dirigere The Cursed Child, film ispirato all'opera teatrale del 2016, Daniel Radcliffe rivela di non essere stato lontano dalla serie abbastanza a lungo da voler riprendere il suo ruolo. L'attore non ha escluso un ritorno nella serie a tempo indeterminato, ma ha ammesso che potrebbero passare decenni per rivederlo nel personaggio.

"Questa non è la risposta che qualcuno vorrà, ma penso di essere stato in grado di tornare indietro e godermela perché non fa più parte della mia vita quotidiana", ha condiviso Radcliffe con Entertainment Weekly, discutendo del suo ritorno per lo speciale della reunion di HBO Max. "Sto arrivando a un punto in cui mi sento come se fossi uscito da Potter e sono davvero felice di dove sono ora, tornare indietro sarebbe un cambiamento così enorme per la mia vita. Non dico che non accadrà mai, ma i ragazzi di Star Wars hanno avuto circa 30, 40 anni prima di tornare indietro".

Ha aggiunto: "Per me sono passati solo 10 anni. Non è qualcosa che mi interessa davvero fare in questo momento".