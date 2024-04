Harry Potter, Daniel Radcliffe:'Ero terrorizzato da Alan Rickman durante i primi tre film'

Daniel Radcliffe sul set di Harry Potter non ha sempre dovuto fingere. Come ha raccontato lui stesso al podcast Happy So Confused, nel corso dei primi tre film era realmente parecchio spaventato da Alan Rickman nelle vesti dell'insegnante di pozioni Severus Piton, uno dei personaggi più rappresentativi della saga.

"Ero così intimidito da Alan Rickman. Come puoi non esserlo con quella voce? Anche solo sentire quella voce, ti fa ricordare quanto fosse profonda, finché non ti echeggia dentro" ha esordito Radcliffe.



L'attore spiega che provava una sorta di soggezione nei suoi confronti:"Ero così intimidito da lui nei primi tre film. Ero terrorizzato da lui e pensavo 'Questo tizio mi odia'". L'attore ha guardato un'intervista che Alan Rickman fece su di lui e sul resto del giovane cast della saga prima di morire. Il Piton cinematografico nel video riflette sull'orgoglio enorme che provava per il successo di Radcliffe a Broadway e sulla pressione a cui i giovani attori erano sottoposti sin da piccoli:"Interruppe una vacanza in Canada per venire a vedermi in Equus. Ha visto ogni mio lavoro teatrale sin quando è stato in vita. Dopo uscivamo e parlavamo".



Nei giorni scorsi, hanno fatto discutere le dure parole di JK Rowling contro le star, comprese Daniel Radcliffe ed Emma Watson, che si sono schierate con le persone transgender, scritte in diversi post su X che sono diventati virali e hanno generato parecchie polemiche.

La saga è tornata al centro dell'attenzione mediatica anche per le parole di Miriam Margolyes sui fan adulti di Harry Potter.

Su WONKA (DS) è uno dei più venduti di oggi.