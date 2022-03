Harry Potter, Daniel Radcliffe: 'Ecco quali star della serie mi hanno influenzato'

Crescere artisticamente al fianco di star come quelle presenti nel cast di Harry Potter non è un vantaggio da nulla per un attore in erba: ne sa qualcosa Daniel Radcliffe, che nel corso della sua avventura nei panni del maghetto più amato del mondo ha avuto modo di attingere all'esperienza e al talento di più di un mostro sacro.

Ma quali sono stati i protagonisti della saga tratta dai libri di J.K. Rowling ad influenzare maggiormente il nostro Daniel? A rivelarcelo è proprio il diretto interessato, che dopo aver ammesso di aver provato imbarazzo per il ruolo di Harry Potter ha fatto i nomi di attori come Gary Oldman e Michael Gambon.

"Ci sono così tante persone che hanno avuto un'enorme influenza su di me. Le persone che nomino più spesso sono quelle che prendono il loro lavoro molto seriamente, ma che al tempo stesso sanno che non stiamo salvando delle vite, che sanno divertirsi. Quindi persone come Imelda Staunton, David Thewlis, Michael Gambon (che probabilmente prende questo lavoro molto meno seriamente di qualunque altro attore con cui abbia lavorato, ma è il migliore di tutti. È incredibile). E ovviamente anche Gary Oldman ha avuto un'enorme influenza su di me" sono state le parole di Radcliffe.

Impegnarsi sempre al massimo, dunque, ma anche sapersi divertire sul set: questi sono i due principi per essere un ottimo attore secondo Daniel Radcliffe! Siete d'accordo? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, J.K. Rowling ha rispedito al mittente le lodi di Vladimir Putin.