Harry Potter, Daniel Radcliffe confessa: 'La saga mi ha reso un alcolista'

Nel corso di una recente intervista, l'attore Daniel Radcliffe ha parlato del suo rapporto con la saga di Harry Potter e di come nel tempo questa lo abbia portato sulla strada dell'alcolismo.

I problemi sono iniziati a sorgere soprattutto con l'avvicinarsi dell'ultimo film della saga, quando la fama era salita a livelli stratosferici: "In me c'era questa sorta di panico", ha spiegato l’attore alla BBC. "L'avventura era giunta al termine e io non sapevo che cosa avrei fatto dopo l'ultimo capitolo".

Radcliffe ha aggiunto: "Non ero a mio agio con me stesso, o per lo meno con la mia versione da sobrio. E allora bevevo. Ma se uscivo e mi ubriacavo la gente mi guardava con maggior interesse e curiosità, perché non ero semplicemente una persona un po’ brilla, ero sempre il ragazzo di Harry Potter. Non mi piaceva essere osservato in quel modo, e allora bevevo ancora di più, continuavo ad ubriacarmi. Sono andato avanti così per diversi anni."

Il demone, fortunatamente, è stato domato grazie all'aiuto dei suoi genitori e anche dei suoi colleghi:

"Alla fine spetta soltanto a te stesso decidere di dire basta, con tanto tempo e molti tentativi. Ma ho anche incontrato tantissime persone meravigliose che mi hanno dato una mano, altri attori che mi hanno dato consigli molto importanti. E ora il bere non mi manca affatto. Quando penso al caos che era diventata la mia vita a quel tempo, sono così felice di essere guarito".

