Harry Potter, Daniel Radcliffe confessa:'Ecco perché non ho voluto abbandonare la saga'

Daniel Radcliffe ha avuto la sua grande occasione con il personaggio di Harry Potter nel franchise tratto dai libri di J.K. Rowling. Nel 2001 in La pietra filosofale, Radcliffe aveva 12 anni, e ha concluso la saga nel 2011 con I Doni della Morte - Parte 2, all'età di 22 anni. Ha trascorso l'infanzia sul set di Harry Potter.

Riflettendo su quel periodo l'attore ha fornito quella che potrebbe essere definita come la risposta perfetta al perché sia rimasto così a lungo. Su Everyeye trovate la recensione della reunion di Harry Potter, uscita su Sky ad inizio anno.



Durante una partecipazione al podcast A24, Radcliffe ha spiegato che il motivo per cui è rimasto così a lungo nel franchise era l'odio verso la scuola.

"Mia madre e mio padre tra un film e l'altro mi chiedevano 'Ti stai ancora divertendo, vuoi fare un passo indietro'. E la mia risposta era 'Sì [mi sto ancora divertendo], odio la scuola'". Radcliffe, così come gli altri bambini del cast, hanno seguito le lezioni scolastiche sul set; una soluzione preferita dall'attore ai classici contesti educativi.



Da quando si è conclusa la saga, Daniel Radcliffe ha partecipato ad un'infinità di progetti differenti. Di recente ha fatto parte del cast di The Lost City con Sandra Bullock e Channing Tatum. Radcliffe interpreterà Weird Al Yankovic in The Al Yankovic Story.



