Harry Potter, Daniel Radcliffe chiede un Oscar per gli stunt-man e lancia il suo podcast

Daniel Radcliffe ha deciso di lanciare una nuova serie di podcast dal titolo Cunning Stunts, in compartecipazione con il suo stunt-man nella saga di Harry Potter, David Holmes. Radcliffe e Holmes intervistano alcuni noti stunt-man che raccontano i dettagli e le particolarità di alcune delle migliori scene d'azione della storia del cinema.

David Holmes ha lavorato come stunt-man di Daniel Radcliffe in tutti gli otto film della saga di Harry Potter, fino a quando non è rimasto gravemente ferito durante le riprese di una scena di Harry Potter e i Doni della Morte - Parte I. L'incidente gli ha provocato una tetraplegia permanente.

Radcliffe e Holmes hanno mantenuto nel corso degli anni un ottimo rapporto e una buona amicizia.



"Penso che ci sia un mito intorno agli stunt-man, che siano in qualche modo sovrumani. Quando il pubblico vede qualcosa di doloroso o orribile, pensa che sia stato un effetto visivo, o che esista un modo intelligente e sicuro per farlo. Spesso non è così" ha dichiarato Radcliffe.

L'attore ha spiegato di ritenere folle la mancanza di un Oscar da assegnare agli stunt-man:"Quando parli di ciò che è successo a Dave e Olivia Jackson (stunt-woman ferita sul set di Resident Evil) o alle tante persone con cui abbiamo parlato e che hanno avuto dei gravi incidenti, ti rendi conto che hanno messo a rischio il proprio corpo per realizzare ciò che amiamo. Sembra folle non riconoscere il loro lavoro. Se non riesci a vedere l'arte di una brillante scena d'azione non si sta osservando abbastanza bene. Penso che ci sia un atteggiamento snob [...]".

