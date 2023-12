Harry Potter, per Daniel Radcliffe è in arrivo una candidatura ai Tony Award?

La star di Harry Potter Daniel Radcliffe potrebbe presto ricevere una candidatura ai Tony Award, gli 'Oscar' del teatro americano, per la sua performance in Merrilly We Roll Along a Broadway, pièce nella quale recita con la star di Mindhunter Jonathan Groff. Radcliffe potrebbe essere candidato come miglior attore non protagonista.

Groff, che interpreta il protagonista dell'opera di Stephen Sondheim e George Furth, verrà probabilmente candidato come miglior attore protagonista, lasciando Radcliffe e la co-star Lindsay Mendez nelle categorie dedicate ai miglior interpreti non protagonisti. Nell'ultima edizione anche Jessica Chastain e Samuel L. Jackson sono risultati tra le nomination ai Tony Award.



La trama di Merrilly We Roll Along in effetti non aiuta a definire chi sia o non sia protagonista nello spettacolo teatrale.

Daniel Radcliffe interpreta l'idealista Charley, nell'opera che ripercorre l'amicizia tra il compositore Franklin Shepard (Jonathan Groff), il paroliere Charley Kringas (Daniel Radcliffe) e la scrittrice Mary Flynn (Lindsay Mendez); tutti e tre si alternano frequentemente sul palco.



La star di Harry Potter, famoso in tutto il mondo soprattutto per il ruolo cinematografico interpretato negli otto film del franchise, ha ereditato un personaggio che a Broadway è stato interpretato anche da Lin-Manuel Miranda, Daniel Evans, Raúl Esparza e Lonny Price.



Tuttavia, Daniel Radcliffe ha amato un solo Harry Potter, tra i film girati nella saga del maghetto di Hogwarts, rispetto a tutti gli altri.