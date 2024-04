Harry Potter, Daniel Radcliffe ammette: 'Non ero un bravo attore in quei film'

Dopo le nuove polemiche scatenate da JK Rowling, torniamo alla saga di Harry Potter per argomenti più leggeri grazie alle ultime dichiarazioni di Daniel Radcliffe, protagonista della saga cinematografica di Warner Bros.

Durante un'intervista a Late Night con Seth Meyers per promuovere il suo nuovo spettacolo di Broadway, Merrily We Roll Along, l'attore ha parlato del suo ruolo nel franchise di Harry Potter. Seth Meyers ha introdotto l'argomento discutendo della ritrovata passione dei suoi figli per Harry Potter, e l'attore ha voluto chiarire una cosa: oggi si considera un attore molto migliore rispetto a quello era al tempo della saga di Harry Potter.

"Non avevo mai visto film di Harry Potter ma li sto guardando ora con i miei figli, e voglio solo dirti che sei molto bravo" ha detto Meyers alla star, ma Daniel Radcliffe ha precisato: "Non è vero, ma grazie!". Nonostante i continui elogi del presentatore, l'attore ha aggiunto: "Voglio dire, ti ringrazio molto ma...Il fatto è che non sono d'accordo con te sulla qualità delle mie interpretazioni in quei film, ma ti ringrazio per questi complimenti. È molto gentile da parte tua."

Non è la prima volta che Daniel Radcliffe 'snobba' il suo ruolo in Harry Potter, e più in generale molti attori adulti tendono a sminuire le proprie interpretazioni da bambini, il che è comprensibile: da trentaquattrenne, chiaramente Daniel Radcliffe preferirebbe essere apprezzato per il suo nuovo spettacolo a Broadway che per una serie di film fatti da bambino/adolescente.

