Harry Potter, Daisy Ridley: 'A scuola provai a spacciarmi per una star della saga'

Da piccoli, si sa, abbiamo tutti fatto a gara a chi la sparasse più grossa: Daisy Ridley, però, potrebbe aver infranto ogni record da questo punto di vista! L'attrice di Star Wars, infatti, ha ammesso di aver tentato, a quei tempi, di spacciarsi per una star di Harry Potter con i suoi compagni di classe.

Stando a quanto raccontato da Ridley, infatti, la nostra fece di tutto per cercare di far credere alla scuola intera di aver interpretato Mirtilla Malcontenta in Harry Potter e la Camera dei Segreti: inutile dire che, prevedibilmente, nessuno cascò nel suo tranello.

"Poche persone conoscono questa storia e non ne vado fiera. Praticamente, quando andavo a scuola (questo mi farà sembrare una teenager instabile) pensai: 'Non sarebbe fantastico far credere a tutti di aver interpretato Mirtilla Malcontenta in Harry Potter?' Quindi copiai e incollai una foto di Mirtilla Malcontenta in Word, scrissi 'Daisy Ridley' e la lasciai nella sala comune, come una psicopatica. Come se qualcuno avesse davvero potuto credere che io fossi Mirtilla Malcontenta!" ha raccontato Ridley.

