Harry Potter e quel curioso Easter Egg in Cyberpunk 2077

Non è certo la prima volta che capita di trovare dei riferimenti o degli elementi a tema Harry Potter in altri prodotti di intrattenimento (ricordate, ad esempio, l'Hogwarts Express in Animal Crossing?), ma questo easter egg in Cyberpunk 2077 è davvero simpatico.

Un giocatore del popolare prodotto videoludico targato CD Projekt ha infatti notato (completamente per caso, stando a quanto scritto su reddit) un curioso riferimento alla celebre saga nata dalla fantasia di J.K. Rowling.

Ma di cosa si tratta? Beh, solo di uno dei più iconici luoghi del mondo di Harry Potter: il binario 9¾, o per meglio dire in questo caso, il binario 69 ¾.

"L'ho trovato per puro caso. Avevo messo in pausa il gioco per mandare il messaggio, e quando ho ripreso, ho notato un'attività piuttosto strana" ha spiegato the sailorscout, l'autore del post su Reddit in un commento "Ho visto che questo personaggio non giocabile (NPC) correva verso il muro, poi si fermava, si girava, e se ne andava. E mentre mi stavo preoccupando di non aver catturato in tempo il tutto con un video, un altro personaggio è arrivato e ha fatto esattamente la stessa cosa. Poi altri due. Insieme. Così, preso dalla curiosità (perché tutti i NPC sono ossessionati da questo muro?) mi sono avvicinato... E mi sono accorto che il team di Cyberpunk me l'aveva fatta. Ve la siete giocata proprio bene, complimenti!"

E voi, ve ne eravate accorti? E quali sono i vostri riferimenti esterni preferiti alla saga di Harry Potter? Fateci sapere nei commenti.