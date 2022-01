Harry Potter, quali sono i crimini per cui i maghi restano più facilmente impuniti?

In Animali Fantastici vediamo Grindelwald mettere in guardia il mondo dei maghi dai pericoli che i babbani potrebbero rappresentare per la loro società: un ragionamento (per certi versi) basato su timori anche comprensibili, ma siamo proprio sicuri che, al contrario, i babbani non abbiano nulla da temere riguardo ai maghi?

La risposta è semplice: certo che i maghi sono un pericolo per i babbani! Stando a quanto vediamo nella saga di Harry Potter, infatti, è facile intuire quanto facilmente alcuni crimini di matrice magica possano restare agilmente impuniti nella nostra società.

Partiamo dai più "innocui": la frode, ad esempio. Uno dei casi più emblematici è quello di Ron e della sua patente di guida, ottenuta lanciando un incantesimo Confundus sull'esaminatore! Anche il furto, per certi versi, è tutt'altro che facile da punire: basti pensare alle peripezie dello Snaso nel corso dei due film di Animali Fantastici.

Sulla stessa scia del furto troviamo la violazione della proprietà privata: sfidiamo qualunque agente di polizia a rintracciare l'autore di uno scasso che si sia introdotto in un'abitazione con l'ausilio di un semplice Alohomora! La magia, inoltre, può essere utilizzata per coprire cose ben peggiori: pensiamo alla violenza sessuale (vi dice niente il filtro d'amore utilizzato da Merope?) e, ovviamente, all'omicidio (un Avada Kedavra, a differenza di un colpo d'arma da fuoco, non lascia tracce visibili).

Vi vengono in mente altre situazioni in cui i babbani potrebbero ritrovarsi vittime delle azioni di un mago senza che questi venga punito per i suoi crimini?