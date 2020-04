Harry Potter e i crimini di Grindelwald: il legame fra Gellert e Tom Riddle

Stasera su Canale 5 andrà in onda l'ultimo capitolo del franchise di Harry Potter, che conclude le avventure del maghetto contro l'oscuro signore, Lord Voldemort. Ieri è andata in scena la prima parte de I doni della morte nella quale appare un personaggio che gli spettatori hanno imparato a conoscere in seguito nella saga di Animali Fantastici.

Geller Grindelwald si può considerare un antenato malvagio di Voldemort. Il suo crudele dominio iniziò decenni prima dell'avvento di Tom Riddle e il suo interesse nei confronti dei doni della morte, iniziò molto presto. Alla base della sua ascesa come mago oscuro, Grindelwald condivide una un'idea con la futura nemesi di Harry Potter: entrambi hanno l'obiettivo di costituire un nuovo ordine mondiale nel quale a regnare sarebbero dovuti essere i maghi, da lui considerati degli esseri superiori ai babbani.



Grindelwald in particolare instaurò una forte amicizia con il giovane Albus Silente, durante il suo soggiorno a Godric's Hollow, insieme alla prozia Bathilda Bath. E proprio la rottura dell'amicizia con il futuro preside di Hogwarts segna una sorta di spartiacque nella vita di Gellert Grindelwald. La fine dell'amicizia provocò la morte della sorella di Silente, Ariana.



Il legame principale con Lord Voldemort rimane la Bacchetta di Sambuco, uno dei doni della morte. Grindelwald semina il terrore proprio dopo aver sottratto la bacchetta al fabbricante Gregorovich. Rinchiuso da Silente nella fortezza di Nurmengard, Grindelwald vi rimane per decenni, prima della visita del suo erede, Voldemort, in cerca d'informazioni proprio sulla Bacchetta di Sambuco.



Personaggio complesso e ricco di sfumature e tra i maghi oscuri più potenti della storia, Grindelwald in quel frangente si rifiuta di dare informazioni al Signore Oscuro, ridendogli in faccia e accettando il suo destino mortale. Voldemort si rivela come una sorta di upgrade di Grindelwald. Gli anni di prigionia potrebbero addirittura aver cambiato il cuore di Grindelwald, che sino all'avvento del nemico di Harry Potter era il timore più grande nel mondo dei maghi.



In Harry Potter e i doni della morte è interpretato da Jamie Campbell Bower nella versione giovane e Michael Byrne in quella anziana. Nella saga di Animali Fantastici ha il volto di Johnny Depp. Su Everyeye potete leggere la recensione di Animali Fantastici E Dove Trovarli e la recensione di Animali Fantastici 2: I crimini di Grindelwald.