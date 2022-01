Harry Potter, cosa vede davvero Silente nello Specchio delle Brame?

Che Silente fosse un tipo misterioso è cosa nota: il preside di Hogwarts era solito non svelare mai i propri piani, tenendo sempre per sé i suoi pensieri più reconditi o poco rassicuranti. Emblema di questo lato del suo carattere è la storia dello Specchio delle Brame: cosa vedeva davvero il vecchio Albus quando indugiava sul suo riflesso?

La versione ufficiale, quella secondo cui il personaggio interpretato da Richard Harris prima e Michael Gambon poi si vedesse con in mano un paio di calzini nuovi era, ovviamente, una bugia bella e buona: il desiderio più profondo di Silente era un altro e poggiava le basi su un passato oscuro svelatoci solo nell'ultimo libro della saga.

Durante Harry Potter e i Doni della Morte ci viene infatti finalmente svelata la tragica storia della famiglia Silente, con particolare enfasi sulla sorellina Ariana: vero e proprio fantasma di Albus sin dalla sua brillante e irrequieta giovinezza, Ariana era incapace di controllare i propri poteri a causa di un trauma subito durante l'infanzia, quando fu aggredita da alcuni ragazzi che la videro compiere una magia (gli stessi che incorsero poi nell'ira del padre di Silente, che per questo finì rinchiuso ad Azkaban).

La famiglia Silente preferì dunque tenere Ariana nascosta in casa, onde evitare che finisse rinchiusa al San Mungo: una decisione che fu però fatale per Kendra Silente, madre di Albus, Aberforth e Ariana, che finì uccisa in seguito ad una crisi della sua stessa figlia. Con un padre ad Azkaban e una madre defunta, il peso della propria famiglia cadde dunque sulle spalle di Albus, che però non riusciva ad accettare l'idea di dover abbandonare il percorso intrapreso insieme a Gellert Grindelwald.

Gli atteggiamenti di Albus finirono per irritare non poco Aberforth, che già non vedeva di buon occhio il compagno di suo fratello: le tensioni terminarono in uno scontro avvenuto in casa Silente, durante il quale Ariana perse la vita a causa di uno degli incantesimi scagliati dai tre duellanti (non è da escludere, dunque, che sia stato lo stesso Albus ad uccidere sua sorella).

Intuire cosa vedesse Silente davanti allo Specchio delle Brame, insomma, non è così difficile: il desiderio più profondo del preside di Hogwarts era evidentemente quello di rivedere la propria famiglia riunita, con Ariana e Kendra ancora vive e suo padre, anch'egli ormai passato a miglior vita, finalmente libero da Azkaban. Vi ricorda qualcuno? Noi un'idea ce l'avremmo...