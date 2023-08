Harry Potter, che cosa è successo a Oliver Baston dopo gli eventi del film?

La mole di personaggi in Harry Potter è davvero enorme, perciò non sorprende che molti abbiano perso via via di importanza fino a scomparire quasi del tutto. Tra di essi vi è sicuramente Oliver Baston: che fine ha fatto il Capitano della squadra Quidditch per il Grifondoro?

Interpretato da Sean Biggerstaff, Baston (Wood in lingua originale) ha insegnato i rudimenti dello sport al protagonista nel film Harry Potter e la pietra filosofale, dopodiché ha svolto una breve incursione nel secondo capitolo, Harry Potter e la camera dei segreti.

Diverso è il caso dei libri: in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, vuole a tutti i costi concludere il suo periodo a Hogwarts con una vittoria nel Quidditch per il Grifondoro (Casa a cui appartiene). "Questa è la nostra ultima possibilità – la mia ultima possibilità – di vincere la Coppa del Quidditch" afferma ai compagni. "Me ne andrò alla fine di quest'anno. Non avrà mai un'altra possibilità". Fortunatamente, il punteggio di 230 a 20 in sfavore di Serpeverde la dice lunga su come siano andate le cose. A proposito: spostandoci nel settore videoludico, ecco cos'è Harry Potter Campioni di Quidditch, quando esce e su che console.

In Harry Potter e il calice di fuoco, invece, Baston comunica con grandissimo entusiasmo di essere entrato nella riserva dei Puddlemere United, mentre in Harry Potter e i doni della morte guida un gruppo di studenti sui manici di scopa per fronteggiare il temibile esercito di Voldemort; inoltre, nello stesso libro assiste Neville Paciock per portare il defunto Colin Canon nella Sala Grande. Il nome del giocatore non compare nella lista dei Cinquanta Caduti (l'elenco di maghi e streghe caduti durante la battaglia), perciò è lecito pensare che sia ancora vivo e che abbia continuato a praticare il suo sport preferito.

E voi cosa ne pensate? Il ruolo di Baston avrebbe dovuto essere maggiore nei film o nei libri, oppure, in tal caso, sarebbe stato ridondante? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto, non possiamo non chiederci se la serie TV su Harry Potter darà più spazio al personaggio.