Harry Potter: cosa succede se alle bacchette sostituiamo armi? Scopritelo in questo video

L'elemento simbolo della saga di Harry Potter sono le bacchette, lo strumento magico quasi senziente attraverso cui ciascun mago incanala i suoi poteri per poter compiere magie. Si tratta di strumenti a dir poco mortali che, al pari delle pistole, possono far fuori il proprio avversario.

E appunto, cosa succede se, alla bacchette vengono sostituite delle vere armi? Lo scopriamo in questo esilarante video che negli ultimi giorni sta diventando virale sui social. La clip che trovate in calce alla notizia mostra, infatti tutti i protagonisti della saga di Harry Potter con in mano delle armi mentre compiono i propri incantesimi. Vediamo ad esempio Hermione Granger brandire una sorta di carabina nel bel mezzo delle lezioni e, lo stesso Harry distrugge il vetro in cui si trova il serpente proprio con una pistola e non semplicemente con i suoi poteri.

Il titolo di questo "divertentissimo" video è Harry Potter and the Deathly Weapons, ovvero Harry Potter e le Armi della Morte, facendo un simpatico gioco di parole con il titolo dell'ultimo libro scritto dalla penna di J.K. Rowling. Nella descrizione della clip, Harry viene addirittura chiamato John Wick Junior, e chissà che non potremo vederlo nell'ultimo capitolo della saga con Kean Reeves attualmente in produzione a Berlino.