Harry Potter, cosa fanno oggi gli attori del cast della saga?

Sono passati dodici anni dalla fine della saga cinematografica di Harry Potter, quando il maghetto, interpretato da Daniel Radcliffe, sconfisse definitivamente Lord Voldemort (Ralph Fiennes) in Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2. Molti dei giovanissimi attori del cast principale iniziarono la carriera proprio con la saga.

Grazie al franchise diventarono famosi in tutto il mondo e crebbero proprio sul set di Harry Potter, diventando adulti e formandosi come interpreti. Per rivivere quei momenti non perdetevi la nostra recensione della reunion di Harry Potter, disponibile su Sky.

Ma a che punto sono della carriera ora i protagonisti principali di Harry Potter?



Daniel Radcliffe, dopo aver debuttato in teatro già durante la produzione di Harry Potter, ha costruito una carriera con scelte piuttosto sorprendenti (Guns Akimbo, Swiss Army Man) in alcuni casi e dopo il successo della serie Miracle Workers ha recitato nel ruolo di Al Yankovic nel ruolo del protagonista nel biopic dedicato ad Al Weird.



Rupert Grint è diventato un affezionato interprete dei progetti di M. Night Shyamalan. Per il regista de Il sesto senso ha recitato nella serie Servant e nel film Bussano alla porta. Si divide fra cinema e tv, senza disdegnare il teatro. Emma Watson del trio è colei che ha perseguito una carriera più esposta mediaticamente, quantomeno fino a poco tempo fa, quando ha preso una decisione importante: Emma Watson ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro dopo anni intensi sui set sin da quando era bambina. Ha recitato in pellicole note come Noi siamo infinito, The Bling Ring, The Circle, Piccole donne e nell'adattamento cinematografico de La bella e la bestia nel ruolo di Belle.



Ralph Fiennes, interprete di Voldemort, e consumato attore cinematografico, ha recitato di recente in The Menu mentre Gary Oldman, dopo aver vinto l'Oscar interpretando Winston Churchill ne L'ora più buia, ha partecipato di recente a Slow Horses per Apple TV+. Maggie Smith ha dedicato una buona parte degli ultimi anni alla serie tv Downton Abbey mentre David Thewlis si conferma uno degli attori più prolifici contemporanei, avendo partecipato di recente a The Sandman, Enola Holmes 2 e I'm Thinking of Ending Things di Charlie Kaufman.



E se Michael Gambon ha annunciato il ritiro nel 2022 i fan hanno dovuto dire addio negli ultimi anni hanno pianto la morte di Alan Rickman e Robbie Coltrane.