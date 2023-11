Harry Potter: cos'è il Wizarding World e da cosa è composto?

Dal momento in cui Harry Potter ha attraversato la stazione di King's Cross ed è arrivato sulla piattaforma nove e tre quarti, le avventure create da JK Rowling hanno lasciato un segno indelebile nella cultura pop.

Oltre 20 anni dopo, il Wizarding World si è affermato come uno dei franchise più amati e seguiti al mondo e oggi vanta una community appassionata di fan di tutte le età. Il Wizarding Word rappresenta un universo in continua evoluzione, vasto e interconnesso, composto dagli otto film della saga originale di Harry Potter, che hanno portato in vita le magiche storie di J.K. Rowling, e i tre prequel spin-off della saga cinematografica di Animali Fantastici.

Oltre a questi undici pellicole, il mondo di Harry Potter è cresciuto anche con il pluripremiato spettacolo teatrale Harry Potter e La Maledizione dell’Erede, vero e proprio sequel della saga ambientato molti anni dopo gli eventi dell'ultimo capitolo I doni della morte, ma anche con i giochi di Portkey Games, prodotti innovativi per i consumatori e spettacolari esperienze dal vivo - tra cui i cinque parchi a tema degli Universal Studios in tutto il mondo - e tour ed eventi che celebrano i momenti e i luoghi speciali del mondo magico. Il sempre crescente portafoglio di offerte del Wizarding World, di proprietà di Warner Bros. Discovery, include anche i negozi al dettaglio Platform 9 3⁄4 e l’iconico flagship store Harry Potter New York. Inoltre tutti i fan di Harry Potter possono esplorare i segreti del dietro le quinte della serie presso Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter e Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter.

Da segnalare infine anche la nuova serie tv Max Original di Harry Potter, vero e proprio remake della saga cinematografica con episodi e stagioni basati sui libri originali.