Harry Potter, cos'è successo ai protagonisti dopo la fine della saga?

I sette libri e rispettivi otto film di Harry Potter ci hanno permesso di seguire le vicende non solo di Harry, Ron e Hermione, ma anche di tutti i personaggi di contorno lungo un periodo piuttosto lungo delle loro vite: ma cosa ne è stato dei personaggi ideati da J.K. Rowling oltre i confini della storia narrataci dalla serie di romanzi?

Se per il terzetto protagonista la risposta la conosciamo un po' tutti, infatti, tocca approfondire un po' la questione per quanto concerne i personaggi secondari: per un Neville Paciock diventato professore di Erbologia (nonché marito di Hannah Abbot), ad esempio, troviamo una Luna Lovegood che ha seguito la sua passione per le creature più stravaganti diventando una magizoologa.

Ginny, oltre ad aver sposato Harry (divenuto Auror, per chi non lo ricordasse), ha continuato a coltivare il suo talento per il Quidditch diventando una cacciatrice professionista; George Weasley ha onorato la memoria del fratello chiamando Fred il figlio avuto da Angelina Johnson ed ha prevedibilmente continuato a portare avanti il negozio Tiri Vispi Weasley, mentre tutto ciò che sappiamo di Dudley Dursley è che, sorprendentemente, lui e Harry sono riusciti a mantenere rapporti cordiali, facendosi anche visita a vicenda di tanto in tanto.

Dopo il matrimonio con Astoria Greengrass, Draco Malfoy ha invece finalmente ripudiato l'ossessione per il sangue puro inizialmente trasmessagli dalla sua famiglia, riuscendo a crescere il figlio Scorpio lontano da quell'ideologia razzista tipica dei Mangiamorte, mentre lo stesso non possiamo dire di Lucius e Narcissa, ancora ancorati a quel modo di pensare che null'altro ha portato al mondo magico se non devastazione e morte.

Ci sono altri personaggi di cui vorreste conoscere il destino?