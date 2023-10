Harry Potter e la controversia J.K. Rowling: l'autrice tornerà per il futuro della saga?

Quale sarà il futuro di J.K. Rowling in Harry Potter? Negli ultimi anni l'autrice della saga letteraria ambientata a Hogwarts è diventata una figura controversa a causa di alcuni tweet pubblicati nel corso degli ultimi anni e che hanno generato accuse di transfobia. Ci sarà Rowling nel prossimo progetto di Harry Potter?

Rowling è diventata famosa tra la fine degli anni '90 e l'inizio dei 2000 per aver scritto la serie di sette libri di Harry Potter e per aver lavorato come consulente per l'adattamento cinematografico negli otto film usciti al cinema tra il 2001 e il 2011.



Dalla fine della saga di Harry Potter, Rowling ha pubblicato sette libri nella serie poliziesca Cormoran Strike con lo pseudonimo di Robert Galbraith senza mai abbandonare il mondo della magia collaborando alla sceneggiatura dei tre film di Animali fantastici, ambientati nell'universo prequel di Harry Potter, con reazioni contrastanti.



Tuttavia, nel marzo 2018 Rowling aveva pubblicamente apprezzato un tweet transfobico che si riferiva alle donne trans come 'uomini travestiti', liquidato poi dal portavoce dell'autrice come un'incidente. Ma nel dicembre 2019 Rowling è intervenuta in difesa della ricercatrice Maya Forstater, licenziata per aver espresso giudizi transfobici. Rowling commentò su Twitter che le persone dovrebbero essere in grado di agire come vogliono, affermando che le donne non dovrebbero essere costrette a lasciare il lavoro perché affermano che il sesso biologico è reale:"Vestiti come preferisci. Chiamati come preferisci. Dormi con qualsiasi adulto consenziente. Vivi la tua miglior vita in pace e sicurezza. Ma costringere le donne a lasciare il lavoro per aver affermato che il sesso è reale?".



A creare definitivamente attrito con i fan e parte del cast di Harry Potter - anche Rupert Grint era in disaccordo con Rowling - ha contribuito il tweet del giugno 2020 nel quale ha ripreso un articolo di Deve dal titolo 'Creare un mondo post-COVID-19 più equo per le persone che hanno le mestruazioni', contestando il modo in cui è stato evitato di citare la parola donne:"Sono sicura che esista una parola per le persone che hanno le mestruazioni" scrisse ironicamente.

Le parole di J.K. Rowling generarono anche una reazione netta di Daniel Radcliffe, che sottolineò che "le donne transgender sono donne".

J.K. Rowling non ha partecipato alla creazione del videogioco Hogwarts Legacy ma probabilmente non taglierà mai i ponti con il franchise e, in conclusione, presumibilmente verrà coinvolta anche nella nuova serie HBO Max su Harry Potter.