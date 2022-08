Harry Potter, come si riproducono i Dissennatori? La nuova teoria dei fan

Inquietanti, terrificanti, spietati: non esistono aggettivi anche solo vagamente positivi per descrivere i Dissennatori, senza dubbio gli esseri più temuti del Wizarding World, al netto di gente come Voldemort. Delle guardie di Azkaban, però, sappiamo relativamente poco: come fanno, ad esempio, ad aumentare in numero?

Le origini dei Dissennatori ci vengono in effetti spiegate in una storia scritta da J.K. Rowling (a proposito: l'autrice di Harry Potter è stata recentemente minacciata di morte da alcuni estremisti iraniani) per Pottermore, nella quale apprendiamo che gli abominevoli esseri affamati di anime furono ritrovati in gran numero nelle rovine dell'isola di Ekrizdis, mago oscuro che aveva attirato e rinchiuso in quell'atollo sperduto alcuni marinai babbani allo scopo di torturarli: l'isola sarebbe in seguito divenuta la nostra Azkaban.

I Dissennatori erano però già lì all'epoca della scoperta dell'isola, per cui resta il mistero: come nascono i nuovi Dissennatori? La spiegazione potrebbe nascondersi nel temutissimo Bacio: quando i Dissennatori privano un essere umano della propria anima, infatti, ne lasciano nient'altro che un guscio vuoto che potrebbe potenzialmente venir colmato da ogni genere di magia nera.

Non risulta troppo difficile, dunque, immaginare i corpi senz'anima delle vittime del Bacio deviati a tal punto dalla magia oscura da trasformarsi in esseri privi di qualunque sentimento o morale e assetati di anime altrui: questa, almeno, è la spiegazione che alcuni fan hanno diffuso sui social. La ritenete credibile? Diteci la vostra nei commenti!