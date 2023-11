Harry Potter: come ottenne la parte il piccolo Daniel Radcliffe?

Come si arriva al ruolo che ti cambia la vita? Le risposte a una domanda del genere sono infinite, ma certo è che per molti si tratta di sostenere numerosi provini e, magari, ricevere anche un po' di rifiuti: per Daniel Radcliffe, però, le cose furono decisamente più semplici, perché tutti erano convinti che si trattasse dell'Harry Potter perfetto.

L'attore che ben 22 anni fa faceva il suo debutto nel film in cui avveniva il primo scontro tra Harry e Voldemort, infatti, fu espressamente richiesto dai produttori e da Chris Columbus, ovviamente d'accordo con J.K. Rowling, per interpretare il protagonista di quella che sarebbe diventata una delle saghe di maggior successo della storia del cinema.

Come raccontato proprio da Radcliffe e Columbus durante la reunion di Harry Potter, infatti, il piccolo Daniel aveva positivamente impressionato chi di dovere grazie alla sua interpretazione in Oliver Twist, un adattamento in due parti dell'omonimo romanzo di Charles Dickens prodotto e trasmesso dalla BBC.

L'osso duro da convincere furono però i genitori: la famiglia di Radcliffe non voleva infatti che il piccolo di casa si dedicasse unicamente alla recitazione, per cui ci fu bisogno di un bel po' di lavoro per far sì che i nostri cambiassero idea. La direzione, però, era chiara: Daniel Radcliffe era l'Harry Potter perfetto, e c'era da fare tutto il necessario per far sì che indossasse occhiali tondi e cicatrice! Sarà stata la scelta giusta? Noi, onestamente, non abbiamo nessun dubbio.