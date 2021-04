Harry Potter: come si è evoluta la storia d'amore tra Hermione e Ron film per film?

La nascita dell'amore tra Ron e Hermione è stata qualcosa di lento e graduale, nei libri come nei film di Harry Potter: sin dai primi passi dei nostri a Hogwarts, infatti, è possibile notare alcuni dettagli che lasciano presagire l'evolversi di un rapporto destinato ad andare ben oltre la semplice amicizia. Ma su quali basi affermiamo ciò?

Le prove di quanto diciamo sono sparse più o meno uniformemente in ogni film della saga, fatta eccezione forse per Harry Potter e la Pietra Filosofale, durante il quale i due passano la maggior parte del tempo a malsopportarsi per poi stringere finalmente amicizia. Le prime avvisaglie arrivano però nel secondo film del franchise: la reazione di Ron agli insulti rivolti da Malfoy ad Hermione, infatti, lascia intravedere un'attenzione verso la ragazza in qualche modo già più interessata di quella mostrata, ad esempio, da Harry.

Mentre ne Il Prigioniero di Azkaban vediamo Hermione cercare il contatto fisico con Ron durante una lezione di Cura delle Creature Magiche piuttosto tesa, inoltre, ne Il Calice di Fuoco la cosa comincia ad assumere contorni ben più concreti: l'esempio perfetto è il Ballo del Ceppo, con Ron geloso di Krum ed Hermione furiosa per esser stata invitata dall'amico solo come ultima spiaggia.

L'Ordine della Fenice sembra rallentare un po' le cose: nel quinto film, in effetti, non sono presenti scene particolarmente significative da questo punto di vista, mentre nel successivo Il Principe Mezzosangue la reazione di Hermione alla breve relazione tra Ron e Lavanda lascia veramente pochi dubbi sui sentimenti nutriti dalla strega per il giovane Weasley. Inutile, naturalmente, ricordare invece quanto accaduto ne I Doni della Morte, con l'amore tra i due esploso finalmente in tutta la sua forza. E voi? Siete tra i sostenitori della love story tra Ron e Hermione? Diteci la vostra nei commenti! Nel frattempo, scoprite insieme a noi quanti anni avrebbero oggi i protagonisti di Harry Potter.