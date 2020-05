Harry Potter come gli Avengers: guardate i titoli di coda in stile Endgame

Seppur con un impatto minore in termini di incassi, l'uscita nelle sale di Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 ha rappresentato per i fan del maghetto un evento paragonabile a quella di Avengers: Endgame, chiudendo una saga che negli anni è riuscita ad appassionare milioni e milioni di spettatori.

Prendendo spunto proprio dal film-evento dei Fratelli Russo, e in particolare dai suoi titoli di coda diventati già iconici per la presenza delle firme della formazione originale dei Vendicatori (Robert Downey Jr, Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo e Jeremy Renner), il canale Yutube "moonlight buzz" ha realizzato una versione simile per il cast di Harry Potter.

Il filmato, che potete trovare in alto, presenta infatti uno alla volta tutti gli interpreti principali della saga tratta dai romanzi di J.K. Rowling, da Gary Oldman a Helena Bonam Carter, passando per Maggie Smith, Tom Felton e Ralph Fiennes, per poi arrivare infine agli "Avengers" del caso: Robbie Coltrane (Hagrid), Alan Rickman (Severus Piton), Michael Gambon (Albus Silente), Rupert Grint (Ron Weasley), Emma Watson (Hermione Granger) e Daniel Radcliffe (Harry Potter), con tanto di firma degli interpreti.

Il franchise di Harry Potter, lo ricordiamo, sta proseguendo sul grande schermo grazia alla saga prequel di Animali Fantastici, il cui terzo capitolo è atteso nelle sale a novembre 2021. Per altri approfondimenti, qui potete trovare tutte le novità su Animali Fantastici 3, 4 e 5.